Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

28 февраля 2020     5
Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

При крушении вертолета под Астраханью погиб один человек. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Пострадавших нет. Один погибший», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что это был вертолет марки Robinson. На его борту находился только пилот. Он направлялся из Камызякского района Астраханской области в Волгоград.

Ранее в этот же день стало известно, что вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области. Летательный аппарат упал в районе села Линейное. Сейчас на месте работают медицинские и спасательные бригады.

Следователи Южного следственного управления на транспорте уже инициировали проверку данного происшествия.

«Проводим проверку [после сообщения о крушении], следователи выехали на место», — заявили ТАСС в пресс-службе СК.

20 февраля в Ярославской области в районе населенного пункта Веслево потерпел крушение вертолет. Он упал после того, как задел линию электропередачи.

Источник: Газета Известия

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