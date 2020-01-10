Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский

10 января 2020     10
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб один из жителей, сотрудники МЧС спасли 15 человек.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил 10 января в 1:44 по местному времени (9 января 18:44 мск). По информации очевидцев, горел многоквартирный дом на улице Подножье.

Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут. Как выяснилось, загорелись мебель и бытовая техника в одной из квартир. Наблюдалось сильное задымление. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. В пострадавшей квартире было обнаружено тело погибшего.

Возгорание локализовали в 2:08, ликвидацию объявили в 2:32. Общая площадь пожара составила 8 кв.м.

8 января крупный пожар произошел в селе Матвеевка Хабаровского района. Загорелся двухквартирный деревянный дом. В результате погибли двое мужчин.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение
Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение

Авиакомпания “Икар” получила разрешения и согласования от Росавиации на выполнение регулярных полетов между Симферополем и Ереваном. Рейсы могут появиться в …


Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины
Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом в Севастополь верховного главнокомандующего Владимира Путина. Эта поездка …


Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб один из жителей, сотрудники МЧС спасли 15 человек. Как …


ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

08:49 Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости © …


Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном
Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли оценил одобренную Палатой представителей Конгресса США резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты