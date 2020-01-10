Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб один из жителей, сотрудники МЧС спасли 15 человек.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сигнал о пожаре поступил 10 января в 1:44 по местному времени (9 января 18:44 мск). По информации очевидцев, горел многоквартирный дом на улице Подножье.

Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут. Как выяснилось, загорелись мебель и бытовая техника в одной из квартир. Наблюдалось сильное задымление. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. В пострадавшей квартире было обнаружено тело погибшего.

Возгорание локализовали в 2:08, ликвидацию объявили в 2:32. Общая площадь пожара составила 8 кв.м.

8 января крупный пожар произошел в селе Матвеевка Хабаровского района. Загорелся двухквартирный деревянный дом. В результате погибли двое мужчин.

Источник: Газета Известия