ОЗХО поддержала включение «Новичка» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду, 27 ноября, поддержала предложения по расширению списков запрещенных отравляющих веществ. В перечень внесено четыре семейства химикатов, включая «Новичок».

В организацию было внесено два списка с предложениями — один коллективно подали США, Канада и Нидерланды, второй — Россия, передает «РИА Новости». «Новичок» входил в российский вариант, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

14 января Совет ОЗХО рекомендовал включить «Новичок» в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Страны, входящие в организацию, могли внести возражения в течение 90 дней.

4 марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший британский агент и экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии Лондона, при покушении использовалось нервно-паралитическое вещество А234 типа «Новичок», разработанное в России.

Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений и утверждают, что британская сторона отказывается от сотрудничества по делу. Сами Петров и Баширов также отрицают причастность к инциденту.

Источник: Газета Известия