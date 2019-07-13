Оказавшегося в центре секс-скандала миллиардера обвинили в подкупе свидетелей

Арестованного за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей, передает Reuters.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Эпштейн перевел двум неназванным лицам 350 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). В связи с этим сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы суд оставил миллиардера за решеткой до окончания процесса.

Эпштейна задержали 6 июля в Нью-Йорке. Он обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 годы.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

Источник: Лента.Ру