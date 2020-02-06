Оказавшийся на зараженном лайнере россиянин пожаловался на нехватку алкоголя

6 февраля 2020     13
Оказавшийся на зараженном лайнере россиянин пожаловался на нехватку алкоголя

Стилист Аркадий Булгатов, оказавшийся в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, раскрыл суровые условия содержания на зараженном коронавирусом судне, которое в настоящее время стоит на карантине в Японии. Об этом пишет News.ru.

По его словам, сразу после того, как лайнер был изолирован, на борту начались перебои с продовольствием. «Воду вообще не давали, только после скандала ее принесли», — рассказал он. Впоследствии ситуация была стабилизирована.

Кроме того, главной проблемой на борту Булгатов назвал ситуацию с алкогольными напитками. «Мы не успели закупиться на остановке спиртным, и теперь нам сказали, что алкоголь мы можем заказывать, но цены — 24 доллара за 30 миллилитров виски. И вот сейчас, по последним данным, — на корабле он закончился вообще», — пожаловался турист.

Собеседник издания также рассказал, что пассажиры не выходят из своих кают — туда же им приносят еду, а недавно начали раздавать игральные карты. Также на борту с перебоями работает интернет.

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19:06 — 23 января

Ранее стало известно, что врачи обнаружили на Diamond Princess 20 зараженных коронавирусом. По информации посольства России в Японии, на лайнере находятся 24 российских гражданина. Среди них зараженных нет.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

Источник: Лента.Ру

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