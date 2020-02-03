Оказавшихся в России иностранцев с коронавирусом отправят на лечение

3 февраля 2020     12
Оказавшихся в России иностранцев с коронавирусом отправят на лечение

Все зараженные коронавирусом иностранцы в России будут принудительно помещены на лечение до полного выздоровления. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена новая коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления. После этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны или нет», — рассказали агентству.

Ранее в этот же день Голикова сообщила, что чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, возможно, будут приостановлены с 14 февраля. Она отметила, что российские власти не видят оснований для введения каких-либо дополнительных ограничительных мер, в том числе и объявления режима чрезвычайной ситуации.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.

Источник: Газета Известия

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