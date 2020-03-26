Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

26 марта 2020     17
Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

Около сотни пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом 26 марта заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Общее количество заразившихся в Москве — 546. Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса <…> И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Раковой, большая часть пациентов — около 400 человек — проходят лечение в стационарных условиях. 20 человек — в, так называемых, медицинских обсерваториях.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Лучшего бойца UFC арестовали
Лучшего бойца UFC арестовали

Полиция Альбукерке, штат Нью-Мексико, арестовала американского бойца смешанного стиля (MMA) Джона Джонса. Об этом сообщает MMA Fighting. 32-летнего спортсмена задержали …


Основатель «Теремка» предрек исчезновение ресторанов и кафе в России
Основатель «Теремка» предрек исчезновение ресторанов и кафе в России

Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров предрек исчезновение кафе и ресторанов в России. По его словам, этот бизнес …


Британские проститутки захотели денег от правительства
Британские проститутки захотели денег от правительства

Работницы секс-индустрии в Великобритании потребовали выплат от правительства после того, как их доходы упали на фоне пандемии коронавируса. Об этом …


В Севастополе военные построят инфекционный центр
В Севастополе военные построят инфекционный центр

Министерство обороны к середине мая построит в Севастополе инфекционный центр. Модульные инфекционные блоки появятся во всех военных округах Российской Федерации. …


Севастопольские врачи и волонтеры обеспечены служебными автомобилями
Севастопольские врачи и волонтеры обеспечены служебными автомобилями

В Севастополе служебный автотранспорт правительства и подведомственных ему учреждений будет передан волонтерскому штабу. Сегодня мобильным бригадам медиков и волонтерским организациям, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты