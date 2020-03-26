Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

Около сотни пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом 26 марта заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Общее количество заразившихся в Москве — 546. Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса <…> И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Раковой, большая часть пациентов — около 400 человек — проходят лечение в стационарных условиях. 20 человек — в, так называемых, медицинских обсерваториях.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19.

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Источник: Газета Известия