Около 14 тыс. бутылок нелегального алкоголя изъяли в Липецке

В Липецке возбуждено несколько уголовных дел по факту оборота нелегального алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 14 тыс. бутылок спиртного.

Фигурантом всех дел стал 49-летний житель Липецка. По версии следствия, мужчина приобрел нелегальный алкоголь для его дальнейшей перепродажи. Стоимость партии оценивается в 4,5 млн рублей, сообщает GOROD48.

Продукция была обнаружена в ходе обысков в складском помещении и грузовике на улице Юношеской. Все бутылки изъяты.

Уголовные дела возбуждены по статьям о производстве, приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции, а также о незаконном производстве и обороте этилового спирта.

Источник: Газета Известия