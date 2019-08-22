Около 1,8 млрд рублей направят на повышение качества воды на Ставрополье

22 августа 2019     10
Около 1,8 млрд рублей направят на повышение качества воды на Ставрополье

В Ставропольском крае на реализацию программы по повышению качества водоснабжения направят 1,8 млрд рублей. Программа рассчитана на шесть лет, сообщает Министерство ЖКХ региона.

В рамках реализации программы в Новоалександровском городском округе будет построен водовод «Восточный». Также здесь проведут реконструкцию очистных сооружений. К 2022 году обеспечить качественным водоснабжением планируют более шести тыс. человек, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Также работы запланированы в селе Калиновское и хуторе Хорошевский. В последнем жители пользуются привозной водой.

В Ставрополе реконструкцию очистных сооружений назначили на 2023 год. Питьевой водой обеспечат свыше 600 тыс. человек.

Региональная программа входит в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

Источник: Газета Известия

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