Около 30 детей отравились в интернате в Хабаровске

22 ноября 2019     15
Около 30 детей отравились в интернате в Хабаровске

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали в поселке Березовка в Хабаровске. Заболели 26 воспитанников детского психоневрологического интерната. Шестеро были госпитализированы в детскую краевую больницу.

В региональном управлении Роспотребнадзора ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали, что предварительный диагноз – норовирус. Проводится эпидемиологическое расследование. Эксперты собрали пробы и смывы.

Дети, которые не были госпитализированы, находятся в интернате в изолированном боксе. У них болезнь протекает в легкой форме. Новых случаев заболевания пока не было. В Роспотребнадзоре не исключают, что вспышка инфекции вызвана нарушением правил санитарных норм при приготовлении пищи.

22 ноября сообщалось, что в Биробиджане более 50 учеников лицея подхватили кишечную инфекцию.

Источник: Газета Известия

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