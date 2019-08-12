Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

12 августа 2019     34
Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Около 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин (Камчатка), маршрут временно закрыт. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказали на сайте Кроноцкого заповедника.

«На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медведи собираются в ожидании нереста лососевых, но в этом году рыбы в реке Хакыцын мало, и хищники голодают.

Острая конкуренция за пищу привела к росту конфликтов между медведями, и есть риск агрессии в отношении человека. В частности, уже был зарегистрирован случай, когда самец атаковал группу из трех человек и лишь в последний момент свернул в сторону.

В заповеднике выражают опасения, что если ситуация с нерестом останется такой же, туристические программы в бассейне Курильского озера придется закрыть.

В июне зоологи поймали белую медведицу на окраине Норильска. Животное залезало в помойки в поисках еды. Сообщалось, что для Норильска появление этого хищника — большая редкость. Ранее такой случай был 40 лет назад.

20 июня медведицу поймали зоологи и отправили в красноярский парк «Роев ручей».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Отметка о присутствии: с чем связано проведение военных учений НАТО в Прибалтике
Отметка о присутствии: с чем связано проведение военных учений НАТО в Прибалтике

Осенью в Латвии пройдут военные учения стран НАТО Silver Arrow и Furious Axe, сообщили в Министерстве обороны республики. В последнее …


Загадочная болезнь убила российскую студентку за несколько дней
Загадочная болезнь убила российскую студентку за несколько дней

Студентка из Воронежа умерла в Москве за несколько дней от болезни, которую врачи не смогли диагностировать. Об этом сообщает «Московский …


Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Около 70 голодных медведей, проявляющих агрессию, заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин (Камчатка), маршрут временно закрыт. Об этом в воскресенье, …


«Открыто укрепляют свои позиции»: в Донбассе заявили о наращивании численности ВСУ в регионе
«Открыто укрепляют свои позиции»: в Донбассе заявили о наращивании численности ВСУ в регионе

Вооружённые силы Украины нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами ДНР, заявили в самопровозглашённой республике. В ЛНР …


Умерла литературный критик Елена Макеенко
Умерла литературный критик Елена Макеенко

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет. Об этом сообщил журналист Юрий Сапрыкин на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты