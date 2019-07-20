Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

20 июля 2019     11
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Американский режиссер Оливер Стоун во время интервью с президентом России Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его дочери. Стенограмму разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин спросил, хочет ли дочь Стоуна быть православной. «Мы сделаем ее», — ответил режиссер. Президент отметил, что сначала нужно спросить ее саму. Стоун согласился и уточнил, что ей 22 года и она воспитана в христианской традиции.

Также режиссер предположил, что Путин — крестный отец нескольких сотен детей. Российский лидер сказал, что быть крестным отцом — всегда большая честь, и он крестил лишь «единицы», в том числе дочь Виктора Медведчука, который на тот момент быт руководителем администрации экс-президента Украины Леонида Кучмы. Сейчас Медведчук занимает пост главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

На Украине Медведчука осуждают за дружеские отношения с Путиным и деловые поездки в Россию, в ходе которых он встречался с российским президентом, а также с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. После обострения отношений между странами в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

Источник: Лента.Ру

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