Оливье Веран назначен новым министром здравоохранения Франции

Французский депутат Оливье Веран назначен новым министром социальных дел и здравоохранения Франции. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца в воскресенье, 16 февраля.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон прекратил полномочия бывшего министра Аньес Бюзен по ее просьбе в связи с желанием баллотироваться на пост Мэра Парижа от правящей партии «Вперед, республика!».

14 февраля кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов. Это произошло после публикации откровенной переписки и видео с участием политика российским художником-акционистом Петром Павленским.

15 февраля Павленский был задержан во второй половине дня в Париже. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Однако из-за жалоб Гриво следствие может начать расследование и этого инцидента.

Павленский прославился своими скандальными перформансами. В 2016 году актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на художника заявление в совершении против нее насильственных действий сексуального характера. После этого он уехал во Францию, где получил политическое убежище.

В октябре 2017 года Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину арестовали за поджог входа в здание Банка Франции в Париже. Во время суда он сорвал заседание: кричал, топал и размахивал микрофоном, из-за чего в итоге от него отказалась переводчица и рассмотрение дела было перенесено.

1 января 2019 года французский суд приговорил его к двум годам условно и году реального заключения.

Источник: Газета Известия