Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах

29 июля 2019     24
Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин высказался об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Петербургский дневник».

Хабибулин заявил, что не считает трагедией отъезд россиян. «В НХЛ они будут прибавлять в мастерстве. И приезжать более сильными в сборную — это плюс для нашей команды», — отметил он.

Экс-хоккеист вспомнил, что и сам уезжал в Северную Америку, но затем вернулся в Россию. «Живу в Екатеринбурге. Не могу сказать, что здесь нет цивилизации, что напрягают проблемы быта. Может, только дороги. А так все спокойно», — добавил он.

По окончании сезона-2018/19 более десяти российских хоккеистов подписали контракты с клубами НХЛ. Среди них игроки СКА Никита Гусев, перешедший в «Нью-Джерси», Николай Прохоркин — в «Лос-Анджелес Кингс», Игорь Шестеркин — в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хабибулин в составе сборной СНГ завоевал олимпийское золото на Играх 1992 года. С 1994-го по 2014-й он выступал за различные клубы НХЛ. В данный момент он работает в тренерском штабе СКА.

Источник: Лента.Ру

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