Олимпийский чемпион призвал Медведеву и Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров посчитал, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру. Его слова приводит RT.

«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — заявил Костомаров.

По мнению олимпийского чемпиона, Загитова не сможет исполнять те прыжки, которые есть в активе у других фигуристок. «У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — отметил он.

По итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Японии Загитова заняла четвертое место, набрав 66,84 балла — этот результат стал худшим в ее карьере. Победу одержала другая россиянка Алена Косторная, установившая мировой рекорд (85,04 балла).

Фигуристки представят произвольную программу позднее 23 ноября. Соревнования начнутся в 11:15 по московскому времени.

Источник: Лента.Ру