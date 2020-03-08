Олимпийский чемпион рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит Sport24.

Тихонов заявил, что Губерниев не видит ошибок в работе нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР). Он посчитал, что при его руководстве организация была лучшей в мире. «Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил олимпийский чемпион.

5 марта Губерниев опубликовал скрин документа с обвинениями, ставшего причиной обысков в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. В тексте приведены выдержки из интервью Тихонова, назвавшего тренерский штаб сборной России слабейшим в истории команды. Журналист назвал Тихонова «стукачком». Олимпийский чемпион опроверг обвинения Губерниева.

Источник: Лента.Ру