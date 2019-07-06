Ольга Слуцкер стала президентом Специальной Олимпиады России

Глава совета директоров «Русской фитнес группы», президент сети фитнес-клубов World Class, руководитель Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер стала новым президентом Специальной Олимпиады России.

Слуцкер единогласно избрали президентом Специальной Олимпиады на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в Москве 6 июля. На мероприятии присутствовал министр спорта России Павел Колобков. Комментируя назначение Слуцкер, он отметил, что ему импонирует подход нового президента к работе.

«Зная личные и профессиональные качества Ольги Сергеевны, я уверен, что впереди у организации очень много задач, которые будут решены», — отметил министр.

По словам самой Слуцкер, ее главная задача — сделать проще жизнь семей, воспитывающих детей с особенностями интеллектуального развития, чтобы такие семьи «чувствовали, что их поддерживает огромная страна».

«Важно сделать движение Специальной Олимпиады в России узнаваемым для того, чтобы семьи, преподаватели интернатов, детских домов, где живут дети и взрослые с проблемами интеллектуального развития, понимали, куда им идти, что есть возможность для социализации, есть возможность быть частью огромного мира и нашего общества», — сказала Слуцкер.

Специальная Олимпиада — это всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Первые международные Специальные Олимпийские игры состоялись в 1968 году в США. В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года.

В период с 8 по 22 марта 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах прошли Всемирные летние Игры Специальной Олимпиады, в которых приняли участие 7 тыс. атлетов из 190 стран. В состав российской делегации вошли 211 человек. Всего российская команда выиграла 89 золотых, 52 серебряные и 34 бронзовые медали — это наилучший результат за всю историю Специальной Олимпиады.

Источник: Газета Известия