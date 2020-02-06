Омбудсмен оценила новые домашние условия жившей на ферме девочки из Приморья

Замечаний к домашним условиям проживания девочки, которая жила на ферме в деревне в Приморье, нет, сообщила в четверг, 6 февраля, «РИА Новости» детский омбудсмен региона Ольга Романова.

«Замечаний по условиям проживания девочки, обеспеченных в настоящее время ее законным представителем — бабушкой — нет. Опекун вовремя устранила все замечания, органы опеки осмотрели дом, в котором будет проживать девочка, претензий нет», — сказала она.

По словам Романовой, спустя неделю после рейда органов опеки с участием полиции бабушка девочки «определилась с приоритетами, устранила все замечания, поставив на первое место интересы ребенка».

«Ферма передана на управление другому человеку. В установленный органами опеки срок она решила свои рабочие вопросы, ушла с фермы, чтобы заниматься ребенком», — рассказала омбудсмен, добавив, что в настоящее время в связи с простудой девочка находится в больнице.

5 февраля органы опеки изъяли из семьи и поместили в местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних трехлетнюю девочку, проживавшую с животными на ферме.

Согласно показаниям инспекторов, внутри помещение не было приспособлено для проживания человека. Бабушка пояснила, что из-за большой загруженности на работе ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в доме на территории села.

Источник: Газета Известия