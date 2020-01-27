Омбудсмен рассказала о дальнейшей судьбе оставленных в Шереметьево детей

27 января 2020     18
Омбудсмен рассказала о дальнейшей судьбе оставленных в Шереметьево детей

Оставленных отцом в аэропорту Шереметьево мальчиков временно разместят в детском доме, рассказала 27 января уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По ее словам, родственников детей, которые бы были готовы взять их под опеку, в Комсомольске-на-Амуре пока не нашлось.

«Мы получили документы на детей. В настоящий момент никто из родственников детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей и забрать их под опеку, поэтому по возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат», – цитирует Трегубенко «РИА Новости».

Омбудсмен добавила, что сначала детей осмотрят медики. В настоящее время власти региона решают вопрос о возвращении детей в Хабаровск.

26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения.

Как пишет РЕН ТВ, отцом мальчиков является 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Он оставил при детях свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей сам он содержать мальчиков не может.

Поисками мужчины детей сейчас заняты правоохранители.

По данным СМИ семья мальчиков не состояла на учете как неблагополучная, однако мать с мужем не жила. Сам Виктор работал вахтовым методом и иногда оставлял детей в центре соцпомощи.

Источник: Газета Известия

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