Омских полицейских задержали при получении взятки от риелтора

10 февраля 2020     14
Омских полицейских задержали при получении взятки от риелтора

Суд в Омске отправил на два месяца в СИЗО двух сотрудников полиции, которые попались на взятке. Как считают следователи, начальник отделения и старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по региону вымогали у частного риелтора 1,5 млн рублей, обещая не привлекать ее к уголовной ответственности за дело, которое передали в полицию.

В пятницу, 7 февраля, во время получения взятки мужчин задержали сотрудники омского ФСБ. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. ИА «Город55».

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил экс-подполковника Следственного комитета РФ Романа Русакова к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Источник: Газета Известия

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