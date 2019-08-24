Онколог назвала 12 основных симптомов рака

В борьбе с раком очень важную роль играет ранее выявление этого опасного заболевания. Врач-онколог Елена Гудкова перечислила признаки, общие для всех видов онкологии.

Однако многие симптомы могут указывать не только на развитие рака, поэтому при их выявлении стоит пройти медосмотр и точно установить причину, пишет «Медикфорум».

Так, одним из признаков развития рака может быть не проходящий на протяжении двух и более недель кашель, а также мокрота с кровью.

Кроме того, расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея или запоры длительное время, могут свидетельствовать о злокачественных опухолях в толстом или тонком кишечнике.

Обратить внимание стоит на пониженный уровень эритроцитов – анемию, изменения в состоянии молочных желез у женщин и участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным.

Охриплость голоса, наверняка вызванная не простудными заболеваниями, на протяжении длительного периода, или трудности с глотанием – также опасные симптомы.

Говорить об онкологии могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит в течение 3-4 недель, изжога, не прекращающаяся несмотря на прием лекарств.

Обратиться к врачам стоит при резком похудении, лихорадки и потливости по ночам, изменении размера родинок и незаживающие ранки.

17 августа заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга.

Источник: Газета Известия