Онколог назвала 12 основных симптомов рака

24 августа 2019     19
Онколог назвала 12 основных симптомов рака

В борьбе с раком очень важную роль играет ранее выявление этого опасного заболевания. Врач-онколог Елена Гудкова перечислила признаки, общие для всех видов онкологии.

Однако многие симптомы могут указывать не только на развитие рака, поэтому при их выявлении стоит пройти медосмотр и точно установить причину, пишет «Медикфорум».

Так, одним из признаков развития рака может быть не проходящий на протяжении двух и более недель кашель, а также мокрота с кровью.

Кроме того, расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея или запоры длительное время, могут свидетельствовать о злокачественных опухолях в толстом или тонком кишечнике.

Обратить внимание стоит на пониженный уровень эритроцитов – анемию, изменения в состоянии молочных желез у женщин и участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным.

Охриплость голоса, наверняка вызванная не простудными заболеваниями, на протяжении длительного периода, или трудности с глотанием – также опасные симптомы.

Говорить об онкологии могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит в течение 3-4 недель, изжога, не прекращающаяся несмотря на прием лекарств.

Обратиться к врачам стоит при резком похудении, лихорадки и потливости по ночам, изменении размера родинок и незаживающие ранки.

17 августа заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовит отчет об авиационном происшествии с самолетом Airbus A321, совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в …


Онколог назвала 12 основных симптомов рака
Онколог назвала 12 основных симптомов рака

В борьбе с раком очень важную роль играет ранее выявление этого опасного заболевания. Врач-онколог Елена Гудкова перечислила признаки, общие для …


Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон. За период с 1 июня …


«Его перехват не станет сложной задачей»: как США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик
«Его перехват не станет сложной задачей»: как США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, испытания которого намечены на конец 2021 года, внешне будет похож на своего предшественника — B-2 …


Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты