Онколог объяснил невозможность спасти Стива Джобса от рака

Врач-онколог Дэвид Агус объяснил, почему не смог вылечить основателя Apple Стива Джобса от рака. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

По его словам, Джобс никогда не занимался профилактикой, а также отказался от операции в пользу другого метода лечения. «Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию — и рак распространился по организму. Это была ошибка», — сказал Агус.

Онколог рассказал, что ежедневный прием низких доз аспирина (75 миллиграммов) позволяет существенно снизить риск развития рака, вплоть до 46 процентов. Еще одним эффективным способом профилактики рака он назвал регулярные обследования.

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему было 56 лет. В 2004 году основателю Apple удалось победить рак, который у него был диагностирован годом ранее.

Источник: Лента.Ру