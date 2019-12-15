Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

15 декабря 2019     15
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей. Также показ сериала приостановили до февраля 2020 года.

Отмечается, что решение убрать на время сериал связно с хорошим рейтингом другого проекта — «Полицейский с Рублевки», благодаря которому платформа выполнила все ключевые показатели эффективности. В то же время сериал «Эпидемия» назвали «отдельно стоящим проектом», поэтому выделили для него время в феврале. Также представитель PREMIER рассказал, что сериал разделен на две части, показ первой уже завершили и поэтому перенесли вторую часть на следующий год.

Автор сериала Павел Костомаров назвал изменения сюрпризом и добавил, что ему не объясняли приостановку показа.

Ранее с российского телеканала ТНТ убрали сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Представители канала заявили, что первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER.

PREMIER — российская платформа, запущенная 16 августа 2018 года холдингом «Газпром-медиа».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков
Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Скончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА. Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не …


Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу …


«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

23:28 «Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. @DieRotenBullen Twitter Встреча, прошедшая в Дюссельдорфе, …


На Украине инвалидов в колясках приравняли к велосипедистам
На Украине инвалидов в колясках приравняли к велосипедистам

На Украине 14 декабря вступил в силу закон, который приравнивает инвалидов в колясках к участникам дорожного движения на велосипедах, пишет …


Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве
Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Cотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты