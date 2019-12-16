Онлайн-кинотеатр «Газпром-медиа» удалил шоу с Артемием Лебедевым

16 декабря 2019     19
Онлайн-кинотеатр «Газпром-медиа» удалил шоу с Артемием Лебедевым

Онлайн-сервис «Газпром-медиа» Premier удалил с платформы выпуск шоу «Хейт ток» с участием дизайнера Артемия Лебедева. На это обратили внимание пользователи Twitter и «Пикабу».

«На @tntpremier удалили Хейт Ток с @temalebedev, а я досмотреть не успела вчера. Так интересно было», — пожаловалась пользовательница под ником AnaVonMach. Судя по жалобам, эпизод с участием Лебедева был недоступен еще 12 декабря.

В передаче Лебедев упомянул задержание журналиста Ивана Голунова по сфабрикованному делу, а также силовиков, которых считают виновными в этом. Помимо этого, дизайнер критически высказался об императоре Николае Втором, назвав его все потерявшим слабым правителем, «мерзким кровавым тираном» и «уродом», который не заслуживает сострадания.

Шоу «Хейт ток» построено как беседа героя программы с его ненавистниками. Задающие вопросы находятся в масках, которые снимают после того, как герой отвечает на каверзный вопрос. В программе уже снялись телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сарик Андреасян. В отличие от другие проектов Premier, доступных по подписке, «Хейт ток» транслируется бесплатно.

Ранее в декабре Premier удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия», которая посвящена постапокалиптическим беспорядкам в России. В эпизоде показывалось, как силовики расстреливают мирных жителей. Показ «Эпидемии» приостановили до февраля 2020 года, объяснив это разделением сериала на две части. По словам представителей платформы, показ первой уже завершился, а вторую перенесли на 2020 год. Тогда же и выйдет пятая серия, которая исчезла с Premier.

Незадолго до инцидента с эпизодом «Эпидемии» ТНТ, который входит с Premier в один холдинг и показывает некоторые сериалы после премьеры на онлайн-платформе, убрал из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Представители канала заявили, что первый сезон изначально предназначался для показа на Premier, а первые три серии показали на ТНТ в качестве маркетингового хода.

Источник: Лента.Ру

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