Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги

Британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке платье с пятнами крови и отказался оформить возврат покупки. Об этом сообщает The Sun.

Увидев грязную вещь, девушка по имени Шевонн тут же связалась с компанией по WhatsApp. Она приложила к своему сообщению фотографию нескольких пятен на голубой ткани и отметила, что это «точно не ее кровь». Покупательница также заявила, что на следующий же день собирается пойти на почту и отправить платье обратно.

Однако ответ представителя PrettyLittleThing поразил Шевонн. «Я совершенно согласна, что это возмутительно, и прошу прощения. Но, пожалуйста, не возвращайте это нам. Пожалуйста, напишите название покупки, и мы посмотрим, что можем для вас сделать», — говорилось в сообщении.