Он написал «убийство»: Эминем строчит пулеметом, а Pet Shop Boys оплакивают Brexit

Музыкальный 2020-й начался, что называется, с места в карьер — будем надеяться, что темп не снизится и в следующие месяцы. Ну а пока — зимние новинки, от нестареющих Pet Shop Boys до самых настоящих африканских амазонок. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах января — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Eminem

Music To Be Murdered By

Маршалл Брюс Мэтерс III, известный всему миру под позаимствованным у разноцветных конфет псевдонимом, к нежностям не склонен. Да и его лирический герой, психопат Слим Шейди — тем более. Так что очередной, 11-й по счету, альбом 47-летнего детройтца, доказавшего, что и белые могут читать рэп, никаких поблажек слушателю не предлагает.

Вдохновением для работы послужили фильмы «короля ужасов» Альфреда Хичкока — само название «Музыка, под которую убивают» позаимствовано у диска 1958 года с монологами великого режиссера под джазовый аккомпанемент. Хичкок, впрочем, был нетороплив, а Эминем читает свои провокативные тексты со скоростью пулемета — на треке Godzilla им поставлен неофициальный мировой рекорд, 10,65 слога в секунду. Изредка слегка снижает темп — как, например, на программной Darkness, двусмысленностью текста (рэпер то ли говорит от лица Стивена Пэддока, убившего в 2017 году 58 человек в Лас-Вегасе, то ли рассказывает о собственном невротическом состоянии) вызвавшей некоторый скандал в американских СМИ.

Правда, Эминему не привыкать ни к скандалам (после детройтских трущоб его вообще трудно чем-то напугать), ни к прохладце со стороны критиков. Стоит отметить, что на новом альбоме ему снова удалось найти для читки неожиданные (а для молодого поколения — и вовсе незнакомые) музыкальные «подложки». Так, Darkness основана на семпле из Тhe Sound Of Silence Саймона и Гарфанкела — у Маршалла Матерса, в отличие от его многочисленных альтер эго, со слухом на хорошую музыку явно всё в порядке.

Pet Shop Boys

Hotspot

Крисл Лоу и Нил Теннант относятся к той редкой породе поп-музыкантов, что органически неспособны выпускать плохие альбомы. Проходные, пожалуй, бывали, но их 14-я студийная «полнометражная» работа к ним явно не относится. Hotspot по звуку вполне мог бы появиться году в 1989-м, между танцевальным Introspective и меланхоличным Behaviour, но каким-то волшебным образом (не без помощи продюсера Стюарта Прайса) органичен и в 2020-м.

Покинувшие Британию накануне Brexit патриархи синти-попа не включили в Hotspot свой антитрамповский опус Give Stupidity A Chance («Дайте тупости шанс»), но и без него новая пластинка вышла весьма политизированной — впрочем, в обычной для PSB ироничной манере, с двусмысленностями и недоговореннастями. «Я так устал от своей родины», — поет уехавший в Берлин Теннант на Dreamland, совместном треке с молодыми звездами Years & Years.

Берлинская тема появляется на финальном треке альбома Wedding In Berlin, неожиданном гимне браку как таковому (вне зависимости от ориентации), со старомодно-прогроковой повторяющейся вставкой из вагнеровского «Свадебного хора». Но лучшая песня альбома — это всё же сентиментальная баллада Burning the Heather с лаконичной гитарой Бернарда Батлера (экс-Suede).

Haley Mary

The Piss, The Perfume

В современной поп-музыке с приятными сюрпризами обычно довольно туго, но вот один из них. Вокалистка успешной, симпатичной, но не слишком выдающейся австралийской инди-группы The Jezabels Хейли Мэри выпустила дебютный сольный мини-альбом, который вполне может оказаться одной из лучших записей 2020 года.

Всего пять песен — но по мелодизму и глубине сравнимых с лучшими вещами великой Крисси Хайнд (хоть с The Pretenders, хоть без). Сильный и характерный голос Хейли Мэри на записях Тhe Jezabels почему-то оказывался скрыт в волнах цифровой реверберации, здесь же звукооператорские ухищрения сведены к минимуму — точный, едкий, резкий гитарный поп, напоминающий британских героинь «независимой» сцены начала 1990-х. Но, пожалуй, в сравнении с Echobelly или Sleeper Хейли показывает куда лучшее владение сочинительским мастерством — по крайней мере, отвязаться от припева заглавной композиции положительно невозможно. Будем надеяться, что этот ЕР — лишь пролог к полноценному большому альбому.

Les Amazones d’Afrique

Amazones Power

«Африканские амазонки» — вольный коллектив чрезвычайно эффектных (во всех отношениях) вокалисток, своего рода женская музыкальная суперсборная Черного континента. Имена, увы, большинству слушателей в Европе мало что скажут — кроме разве что бенинки Анжелики Киджо, одной из самых известных в мире африканских певиц, с которой во многом связан рост популярности «мировой музыки» в 1990-е.

Это уже второй альбом проекта — и в нынешней его инкарнации задействовано аж 16 певиц (и, несмотря на название, два вокалиста-мужчины) из разных стран Африки, принадлежащих к разным культурам и разным поколениям. Работа при этом получилась удивительно цельной с музыкальной точки зрения — африканки переосмысливают модную западную музыку, превращая стерильный R’n’B в хтонические карнавальные песнопения под аккомпанемент современной электроники и архаичных народных инструментов.

SQÜRL

Some Music for Robby Müller

А теперь что-то совсем другое: загадочные любители белок, именующие себя SQÜRL, — это знаменитый режиссер Джим Джармуш и его продюсер Картер Логан. Музыкой они занимаются вместе уже десяток лет, записав, кроме прочего, саундтреки к фильмам Джармуша «Выживут только любовники» и «Мертвые не умирают». Композиции SQÜRL, безусловно, кинематографичны сами по себе: это музыка в поисках видеоряда; ночные медитации городских самураев под кофе и сигареты.

Новая запись — это шесть композиций, сочиненных для документального фильма о великом кинооператоре Робби Мюллере (1940-2018), работавшим с Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триером, Уильямом Фридкином, Анджеем Вайдой и снявшим лучшие фильмы самого Джармуша. Послушав музыку, рекомендуем срочно (пока не отпустило) устроить день кино и посмотреть «Алису в городах», «Вне закона», «Мертвеца» и «Танцующую в темноте» — примерно в таком порядке.

Источник: Газета Известия