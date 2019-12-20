ООН поддержала выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине

20 декабря 2019     13
ООН поддержала выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине

Выводы Венецианской комиссии Совета Европы, касающиеся прав языковых меньшинств на Украине, подтверждают обеспокоенность, которую ранее высказывало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом 20 декабря сообщил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

«Опубликованное мнение Венецианской комиссии подтверждает озабоченность, которую мы ранее высказывали», — сказал он в беседе с ТАСС. По его словам, легитимная цель правительства по продвижению национального языка должна быть сбалансирована с поддержкой имеющих отношение к языку прав нацменьшинств.

10 декабря в раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине. Депутат парламента от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сказал, что действующий закон дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав национальных меньшинств.

15 мая экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке. Через два месяца документ вступил в силу.

Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Источник: Газета Известия

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