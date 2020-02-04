ООН призвала Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе

4 февраля 2020     16
ООН призвала Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе. Об этом 4 февраля говорится в сообщении на странице организации в Twitter.

По словам генсека ООН, эскалация боевых действий в Сирии привела к тому, что турецкие и сирийские военные обстреливают друг друга. «Я настоятельно призываю прекратить военные действия и создать условия для оказания гуманитарной помощи нуждающимся», — сказал Гутерреш в ходе первой в 2020 году пресс-конференции.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет идти на обострение отношений с Москвой из-за ситуации в сирийском Идлибе.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Турция ликвидировала 76 военнослужащих сирийской арабской армии в ответ на обстрел своих военных в этой сирийской провинции.

В этот же день во время обстрела военнослужащих Турции погибли восемь человек. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные попали под огонь сирийской правительственной армии, открытый по боевикам.

Источник: Газета Известия

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