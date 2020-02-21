Опасный патоген обнаружен в картошке из Нижегородской области

21 февраля 2020     15
Опасный патоген обнаружен в картошке из Нижегородской области

При проверке картофеля в Нижегородской области, предназначенного для экспорта, специалисты выявили опасный патоген. Заболевание растения было распространено в 24 субъектах РФ в 2019 году.

Кольцевая бактериальная гниль способна поражать стебли, клубни и листья картофеля. Кроме того, патоген может быть выявлен в растительных остатках. По данным экспертов, гниль передается с зараженными семенами, пишет ИА «НьюсНН».

Гниль была обнаружена в картошке, которую планировали экспортировать из Нижегородской области. В прошлом году заболевание выявили в 24 регионах России. Для Казахстана, Азербайджана, Турции и других государств патоген относится к карантинным.

В «Нижегородском референтном центре» уточнили, что при ввозе на территорию Нижегородской области были выявлены фрукты, зараженные тутовой щитовкой. Вредитель, найденный в пяти партиях киви, представляет опасность для большого числа растений, в том числе ежевики, смородины, сливы и малины.

Источник: Газета Известия

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