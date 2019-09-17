Операционный микроскоп получила больница в Оренбурге

17 сентября 2019     17
Операционный микроскоп получила больница в Оренбурге

Областная больница в Оренбурге получила новый операционный микроскоп, который необходим для сложных манипуляций на мозге. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Микроскоп способен замечать изменения кровотока в сосудах до и после операции. Кратность увеличения техники позволит видеть самые малые по размеру структуры. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Техника позволит нейрохирургам проводить сложные операции на мозге, в том числе его сосудистых структурах. Благодаря этому удастся повысить радикальность операций при опухолевых поражениях. Также врачи расширят спектр вмешательств для пациентов с острыми нарушениями кровообращения.

Ранее сообщалось, что в областной больнице в Ульяновске появилась нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли в спинном или головном мозге.

Источник: Газета Известия

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