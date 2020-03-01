Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню

1 марта 2020     3
Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Видно было, что он немножко отошел от тренировочного процесса», — сказал Бичуев, отметив, что при этом Емельяненко не был «в запущенном состоянии». По прогнозу тренера, боец успеет набрать хорошую форму к поединку.

29 февраля Емельяненко предостерег Исмаилова. Боец пообещал, что лысая голова его соперника будет «летать по рингу». Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat 107.

Клуб «Ахмат» курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Емельяненко провел с политиком тренировку по боксу, о чем рассказал в Instagram. Спортсмен заметил, что Кадыров не жалел его и «жестко бил с обеих рук».

Источник: Лента.Ру

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