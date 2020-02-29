Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

29 февраля 2020     4
Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана. Об этом сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом.

По их данным, состояние здоровья пациента стабильное. «Никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение», — рассказали специалисты.

Россиянин прибыл в Азербайджан 28 февраля, после чего у него выявили коронавирус. Туриста поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное. Чтобы предотвратить распространение заболевания, эксперты ищут людей, с которыми контактировал инфицированный.

Материалы по теме

15:33 — 28 февраля

Это четвертый случай заражения вирусом среди россиян. 26 февраля врачи подтвердили коронавирус еще у троих путешественников из России, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Татарстан с корабля вернулись восемь пассажиров, в том числе один ребенок.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Молодые пилоты ЧФ впервые провели дозаправку самолетов в небе
Молодые пилоты ЧФ впервые провели дозаправку самолетов в небе

Экипажи трех многоцелевых истребителей Су-30СМ и двух фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали сложный технический элемент: в небе над Крымом они провели …


На конкурсе «Страж порядка» выбирают лучших военных полицейских Черноморского флота
На конкурсе «Страж порядка» выбирают лучших военных полицейских Черноморского флота

Подразделения военной полиции Черноморского флота участвуют в конкурсе «Страж порядка». Он проходит в преддверии Армейских международных игр «АрМИ-2020». В ходе …


В Севастополе задержан лже-сотрудник ФСБ
В Севастополе задержан лже-сотрудник ФСБ

60 тысяч долларов США просил уроженец Еревана за свое содействие в трудоустройстве знакомого в Следственный комитет. Мужчина выдавал себя за …


Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по противнику приведет к гибели американцев в США, пишет в The Conversation …


Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина
Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана. Об этом сообщили РИА Новости в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты