Опозорившемуся на сцене Билану дали второй шанс

Певец Дима Билан проведет бесплатный концерт для жителей Самары в качестве извинения за «неадекватное поведение» на сцене во время последнего выступления. Об этом в Instagram-аккаунте написал губернатор области Дмитрий Азаров.

По его словам, с ним связалась продюсер артиста Яна Рудковская и попросила дать возможность Билану лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. После совещания с главой города Еленой Лапушкиной губернатор принял решение предоставить Билану площадку на площади Куйбышева 29 сентября.

Азаров подчеркнул, что понимает возмущение жителей Самары, которые стали свидетелями выступления артиста в нетрезвом виде на Дне города. «И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это Дима точно заслужил второй шанс», — выразил свое мнение губернатор.

Он понадеялся, что жители города примут извинения артиста, так как они «отличаются добротой и отходчивостью». «Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!» — резюмировал Азаров.

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Лента.Ру