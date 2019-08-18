Оппозиция указала на нежелание Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе

18 августа 2019     20
Оппозиция указала на нежелание Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе

Украинская оппозиция обвинила президента страны Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Авторы заявления, в частности, отмечают, что Зеленский и его партия «Слуга народа» не спешат выполнять свои предвыборные обещания.

«Вместо того, чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать», — считают в оппозиционной партии.

Представители «Платформы» подчеркнули, что партия предложила свой план мирного урегулирования на юго-востоке Украины еще в январе этого года. Его поддержали в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Москве, но в Киеве не оценили.

«Украине мир нужен сегодня», — подчеркнули представители партии, призвав власти «принести в страну мир и содействовать переговорам».

Ранее 18 августа лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что урегулировать конфликт в Донбассе в короткий срок не удастся.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Тогда регион отказался признавать итоги госпереворота в стране.

Источник: Газета Известия

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