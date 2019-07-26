Определена главная причина загадочных внезапных смертей

26 июля 2019     12
Определена главная причина загадочных внезапных смертей

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что структуры тканей, называемые внеклеточным матриксом и участвующие в механической поддержке клеток, могут играть важную роль в прогрессировании опасных болезней сердца, в том числе гипертрофической кардимиопатии. При этом состоянии здоровый с виду человек может внезапно умереть от физических нагрузок. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что внеклеточный матрикс (ЕСМ) участвует в развитии гипертрофической кардиомиопатии — генетического расстройства, при котором происходит утолщение сердечной мышцы. Исследователи изучили образующие ЕСМ соединительные ткани свиньи, которая являлась животной моделью кардиомиопатии. Дефектные клетки сердца были удалены из ткани и заменены здоровыми клетками сердечной мышцы. Однако оказалось, что последние стали хуже расслабляться и медленнее сокращались.

Выяснилось, что сердечной ткани на пораженном матриксе требовались двойные усилия, чтобы растянуться до той же длины, что и ткани на здоровом матриксе. Жесткость поддерживающих структур вынуждает клетки становиться больше, что объясняет избыточный рост и утолщение мышцы при кардиомиопатии.

При гипертрофической кардиомиопатии, которая является генетическим заболеванием и поражает примерно одного из 500 человек, происходит утолщение стенок левого и правого желудочка. Это состояние считается частой причиной смерти молодых спортсменов, которые не имели видимых симптомов. Пациенты старшего возраста умирают от застойной сердечной недостаточности.

Источник: Лента.Ру

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