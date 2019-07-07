Определено место проведения ЧМ по бобслею и скелетону 2023 года

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2023 года пройдет в Санкт-Морице (Швейцария). Этот город уже принимал мировое первенство в 2013 году, сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Трасса с Санкт-Морице — единственный в мире естественный природный трек, отметили в федерации.

Конгресс IDSF также принял решение провести в том же городе юниорский чемпионат мира 2021 года.

Ранее Санкт-Мориц принимал 1928 и 1948 годов и в общей сложности 26 чемпионатов мира по разным дисциплинам.

Источник: Газета Известия