Определено расположение американских войск в Польше

Американские войска будут размещены в шести точках на востоке Польши. Об этом, вернувшись из США, рассказал польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает новостной портал Onet.

«Важно усилить восточный фланг НАТО — то есть, восточную часть нашей страны — ради сдерживания агрессора. (…) Нарушение польских границ должно грозить не локальным, а глобальным конфликтом, в соответствии с принципами НАТО», — заявил министр. О том, где конкретно расположатся военные, стороны собираются договориться в ходе дальнейших переговоров.