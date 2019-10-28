Определены самые закредитованные российские работники

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) определило профессии, представители которых оказались самыми закредитованными в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Для рассчета специалисты проанализировали показатель долговой нагрузки (ПДН) работников, он показывает, какую часть заработанных средств заемщик отдает на выплату долгов. В итоге выяснилось, что наиболее высокий ПДН (34 процента) — у охранников, также треть заработка на кредиты отдают социальные и медицинские работники. Меньше всего (от 20 до 13,6 процента) ПДН оказался у сотрудников рекламной сферы и сферы IT.

В середине октября НБКИ сообщило, что среднее значение ПДН россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года. Наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41 процента), Кировской (29,45 процента) и Оренбургской (28,64 процента) областях.

Источник: Лента.Ру