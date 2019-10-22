Определились номинанты на премию Льва Яшина

Стали известны имена футолистов, номинированных на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года по версии французского журнала France Football.

В частности, на награду претендуют бразилец Алиссон из «Ливерпуля», словенский голкипер испанского «Атлетико» Ян Облак и немец Мануэль Нойер из «Баварии».

Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Награда носит имя советского голкипера Льва Яшина с нынешнего года, передает «Газета.ру».

Также на приз номинированы бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм»), немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и другие.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич ранее не попал в список 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую он получил в прошлом году.

В последний раз обладатель приза не был включен в список следующего года 26 лет назад.

Источник: Газета Известия