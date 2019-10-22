Определились номинанты на премию Льва Яшина

22 октября 2019     21
Определились номинанты на премию Льва Яшина

Стали известны имена футолистов, номинированных на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года по версии французского журнала France Football.

В частности, на награду претендуют бразилец Алиссон из «Ливерпуля», словенский голкипер испанского «Атлетико» Ян Облак и немец Мануэль Нойер из «Баварии».

Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Награда носит имя советского голкипера Льва Яшина с нынешнего года, передает «Газета.ру».

Также на приз номинированы бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм»), немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и другие.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич ранее не попал в список 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую он получил в прошлом году.

В последний раз обладатель приза не был включен в список следующего года 26 лет назад.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Найден способ отсрочить старость
Найден способ отсрочить старость

Ученые Испанского национального центра исследования рака выяснили, что удлинение теломер способно значительно увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Science …


Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

06:00 Александра Рыкова Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг …


Определились номинанты на премию Льва Яшина
Определились номинанты на премию Льва Яшина

Стали известны имена футолистов, номинированных на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года по версии французского журнала France Football. В …


Раскрыта сумма не востребованных россиянами выигрышей в лотерею
Раскрыта сумма не востребованных россиянами выигрышей в лотерею

Всего жители России так и не забрали выигранных в лотерею денежных призов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом …


Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя
Разработчик назвал сроки запуска первой в РФ возвращаемой ракеты-носителя

Первую возвращаемую как у SpaceX российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил владелец разработчика — компании …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты