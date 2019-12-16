Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСЖ, «Реал» встретится c «Манчестер Сити», «Аталанта» — с «Валенсией», а «Атлетико»— с «Ливерпулем». Остальные пары участников выглядят так:

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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