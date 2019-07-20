Определился победитель футбольного Кубка Африки

Футболисты Алжира стали обладателями Кубка африканских наций, обыграв в финале турнира команду Сенегала.

Встреча в Египте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на второй минуте гол забил Багдад Бунеджа.

Бронзовым призером первенства стала сборная Нигерии, в матче за третье место победившая команду Туниса (1:0).

Таким образом, Алжир стал двукратным обладателем трофея. Ранее он его выиграл в 1990 году, передает «Газета.ру».

Сборная Бразилии ранее победила команду Перу в финале домашнего Кубка Америки со счетом 3:1.

В то же время Мексики обыграла США в финале Золотого кубка Конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) со счетом 1:0.

Источник: Газета Известия