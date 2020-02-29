Определился участник «Евровидения» от Белоруссии

29 февраля 2020     21
Определился участник «Евровидения» от Белоруссии

Группа VAL представит Белоруссию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Финал отборочного тура транслировал телеканал «Беларусь 1».

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03:38 — 19 мая 2019

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VAL обошли 11 конкурентов с песней Da Vidna, исполненной на белорусском языке.

В 2019 году членов жюри «Евровидения» от Белоруссии отстранили за нарушение правил. Организаторы конкурса пошли на такой шаг после того, как судейская команда раскрыла, за кого голосовала в полуфинале.

Ранее стало известно, что Украину будет представлять группа Go-A. По утверждению СМИ, право выступить от России доверили Александру Панайотову, однако позднее сам певец назвал эту информацию фейком.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение мероприятия после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Источник: Лента.Ру

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