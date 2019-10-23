Опровергнута польза популярного способа оздоровления

23 октября 2019     10
Опровергнута польза популярного способа оздоровления

Ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии пришли к выводу, что сокращение потребляемых углеводов в пожилом возрасте не улучшает здоровье и не продлевает жизнь. Эффект наблюдается только при здоровом голодании в молодости. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе эксперимента исследователи посадили на диету молодых и старых мышей. Показано, что грызуны, которым после полового созревания давали на 40 процентов меньше пищи, были здоровее в пожилом возрасте. Корм у животных, сидящих на строгой диете, был обогащен витаминами и минералами, чтобы предотвратить недоедание. Однако, если сокращение калорий происходил у старых мышей, то продолжительность жизни не изменяется по сравнению с грызунами с обычным режимом питания.

Ученые также показали, что для долгосрочного эффекта от сокращения потребляемой пищи необходимо придерживаться диеты до конца жизни.

Специалисты объясняют результаты тем, что в жировой ткани пожилых животных действует «эффект памяти». Хотя мыши теряют вес, активность генов остается на прежнем уровне. В молодости у грызунов здоровое голодание приводит к увеличению числа митохондрий, однако в старости этот механизм не срабатывает. Неспособность к изменениям на генетическом и метаболическом уровнях способствует сокращению продолжительности жизни.

Источник: Лента.Ру

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