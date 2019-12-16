Опровергнуто существование гигантских морских чудовищ

16 декабря 2019     32
Опровергнуто существование гигантских морских чудовищ

Международная группа ученых раскрыла причины, по которым такие морские животные, как киты, достигают крупных размеров, но больше не растут. Результаты исследования, которое опровергает возможность существования гигантских морских чудовищ, опубликованы в журнале Science.

Специалисты выяснили, что размеры синего кита, который считается крупнейшим животным на Земле, обусловлены способом питания животного и высокой доступностью пищи. Синий кит питается планктоном, поглощая огромные количества криля с высокой эффективностью. Размер зубатых китов (Odontoceti), например, косаток, меньше из-за того, что они охотятся на более крупную по сравнению с планктоном добычу, доступ к которой ограничен большой глубиной и другими факторами.

Изображение: Alex Boersma

Исследователи оценили энергетическую эффективность кормления китов, которую определяли как отношение энергии, полученной при добыче пищи за один нырок, к энергии, затраченной на погружение и восстановление после всплытия. Полученная энергия рассчитывалась на основе типа и размеров добычи, обнаруженной в желудках Odontoceti. Также использовались акустические данные о биомассе, плотности и распределении криля.

Оказалось, что с увеличением размеров тела у Odontoceti энергетическая эффективность кормления снижается: полученная энергия во время погружения не перевешивает затраты. Наоборот, у больших усатых китов (Mysticeti), фильтрующих планктон, энергетическая эффективность продолжает расти даже с учетом возросшей скорости метаболизма. В последнем случае ограничивающим фактором становится не физиология, а доступность плотных участков криля.

Среди китовых исследователи выделяют два способа кормления: охота с помощью эхолокации у Odontoceti и фильтрация планктона у усатых китов. Эволюция этих механизмов добычи пищи привела к появлению различных групп китообразных от 33 до 23 миллионов лет назад и предшествовало резкому увеличению размеров тела у морских млекопитающих.

Источник: Лента.Ру

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