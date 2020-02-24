Опрос показал мнение украинцев об интересах Зеленского

Более 40% украинцев полагают, что президент страны Владимир Зеленский действует в собственных, а не общенациональных интересах. Это следует из данных опроса, проведенного Центром имени Разумкова и опубликованном на его сайте в понедельник, 24 февраля.

Социологи отметили снижение доверия граждан к действиям первого лица страны. Так, в сентябре 2019 года 54,5% опрошенных полагали, что политика Зеленского направлена на защиту интересов государства, а в феврале 2020 года эта доля снизилась до 37%. При этом если в сентябре 24,5% респондентов считали действия Зеленского направленными на защиту своих интересов, то в феврале 2020 года их доля возросла до 41%.

Около 41% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но пока в основном это не удается сделать.

По данным этого же опроса, рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Опрос проводился 13–17 февраля среди 2018 респондентов от 18 лет и старше.

Источник: Газета Известия