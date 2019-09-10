Опрос показал отношение россиян к «серой» и «черной» зарплатам

10 сентября 2019     18
Опрос показал отношение россиян к «серой» и «черной» зарплатам

Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который приводит «РИА Новости».

При этом, согласно исследованию, 43% респондентов заявили, что согласились бы на работу с «серой» зарплатой. Отмечается, что на оплату в конверте согласны 49% мужчин и 36% женщин, не согласны — 32% мужчин и 39% женщин.

В то же время отказаться от «серой» зарплаты более склонны люди в возрасте до 24 лет (45%), в возрастной группе 25-34 таких только 43%, от 35 и старше — 35%. Согласиться на невыгодное предложение готовы 46% россиян в возрасте от 25 до 34 лет, в возрасте до 24 лет согласны на «черную» зарплату 35%, от 35 и старше — 43-44%.

Противников «черных» зарплат больше среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. — 45%. Готовы согласиться на такую зарплату люди с доходом от 50 до 79,9 тыс. — 44%.

Среди жителей крупных городов чаще всего на «серый» заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%), а на «черный» — в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать такую зарплату 37% и 36% жителей мегаполисов соответственно.

Опрос проводился с 16 по 30 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет в 377 населенных пунктах из всех округов России. При исследовании городов были опрошены по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 граждан из других 35 городов.

Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда. Замыкает тройку лидеров Московская область (81,3 балла). Также в первую пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Менее 20 баллов по итогам года получили республика Тыва и Карачаево-Черкессия, которые входят в группу регионов с невысокими социально-экономическими показателями. Также в конце списка оказались республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Источник: Газета Известия

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