Опрос показал рост экстремистских настроений в Словакии

16 января 2020     27
Опрос показал рост экстремистских настроений в Словакии

Крайне правая «Наша партия Наша Словакия» (НПНС) является одним из ведущих претендентов на победу в парламентских выборах, которые пройдут 29 февраля. Об этом свидетельствую результаты опроса общественного мнения агентства Fokus.

Тем не менее, по этим данным, предвыборным лидером остается ныне правящая лево-центристская партия «Курс – социальная демократия» (КСД), которой готовы отдать свои голоса 18,6% респондентов.

Однако отмечается, что к ней с каждым месяцем все больше приближается НПНС, которая на сей раз получила 13,6% голосов опрошенных. Третье место заняла внепарламентская коалиция партий «Прогрессивная Словакия» и «Вместе» (10,5%).

НПНС позиционирует себя в качестве преемницы правившей в республике в годы Второй мировой войны профашистской Словацкой народной партии. Она стремится привлечь внимание населения антицыганскими и антимусульманскими лозунгами.

Кроме того, НПНС выступает против членства Словакии в НАТО. Этой экстремистской партии симпатизирует, в основном, население в небольших городах и в сельской местности.

В конце марта в Словакии прошли выборы президента. Во втором туре победила адвокат Зузана Чапутова, набрав 58,38% голосов избирателей. Ее соперник — замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович — оказался на втором месте (41,62%). 42-летний лидер НПНС Мариан Котлеба занял четвертое место среди 13 кандидатов (10,4%).

Источник: Газета Известия

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