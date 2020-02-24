Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

24 февраля 2020     16
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом в понедельник, 24 февраля, говорится в опросе, проведенном Центром имени Разумкова и опубликованном на его сайте.

Как отметили социологи, если бы парламентские выборы проходили на Украине в ближайшее время, то 36% определившихся с выбором украинцев поддержали бы именно эту политическую силу.

15% опрошенных готовы отдать голоса за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 13% поддержали бы «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко. 10% граждан проголосовали бы за партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Голоса за действующего президента Владимира Зеленского отдали бы 40% в случае выборов в ближайшее время. Опрос проводился социологами 13–17 февраля среди 2018 респондентов от 18 лет и старше.

Ранее в феврале сообщалось о намерении партии «Слуга народа» запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ». Тестовое вещание начнут в марте. Средства на финансирование проекта политическая сила будет получать из бюджета.

Источник: Газета Известия

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