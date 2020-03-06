Опубликована полная версия документа по делу Логинова со словами Тихонова

6 марта 2020     8
Опубликована полная версия документа по делу Логинова со словами Тихонова

В распоряжении телеканала «Матч ТВ» оказался документ, ставший причиной обысков в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Его перевод доступен на сайте телеканала.

В документе говорится о сложных взаимоотношениях между личным тренером Логинова Александром Касперовичем и руководством Союза биатлонистов России. В тексте приведены выдержки из интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, назвавшего тренерский штаб сборной России слабейшим в истории команды.

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Также в документе говорится о нарушениях Касперовича. В частности, о фальшивой аккредитации, которой тренер пользовался во время ЧМ. Отмечается, что она была выдана на члена сборной Украины Ивана Крулько. Однако специалист с такой фамилией не значится в украинской команде.

5 марта российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал скрин документа с обвинениями и назвал Тихонова «стукачком». Олимпийский чемпион опроверг обвинения журналиста.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Позднее в этот день спортсмен участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. После этого биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

Источник: Лента.Ру

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