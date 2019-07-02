Опубликована речь Смолова после незабитого хорватам пенальти на ЧМ

2 июля 2019     24
Опубликована речь Смолова после незабитого хорватам пенальти на ЧМ

На YouTube-канале сборной России по футболу появился ролик, посвященный победе национальной команды в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Помимо этого, на видео попала речь нападающего Федора Смолова, не реализовавшего пенальти в четвертьфинале с Хорватией.

Стоя в раздевалке после поражения от хорватов, Смолов заявил: «Если бы я имел возможность, я бы вернулся ровно на ту секунду, когда шел бить пенальти, и пробил бы по-другому». Также форвард отметил, что он рад тому, что у него «есть возможность стать сильнее».

Смолов был первым, кто подошел к мячу в серии послематчевых пенальти с Хорватией. Он подсек мяч «паненкой», однако не сумел обыграть вратаря. В итоге сборная России проиграла. Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Смолов извинился за свой промах.

На пути к матчу с Хорватией национальная команда выбила Испанию. В матче 1/8 финала основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти россияне оказались точнее.

Источник: Лента.Ру

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